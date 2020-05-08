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Aktüel

Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını bıçaklayan şahıs, cezaevinden tahliye olmasının ardından oğlunu öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:32:54 -
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını bıçaklayan şahıs, cezaevinden tahliye olmasının ardından oğlunu öldürdü.


Olay, Çivril-Dinar yolu Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ünal Y., boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Y.’yi bıçakladı. Kadın olaydan yaralı olarak kurtulurken, tutuklanan Ünal Y. bir süre önce tahliye edildi. Bugün oğlu Şahin Y.’nin çalıştığı kum ocağına gelen Ünal Y., oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çıkarttı. Oğlu ile tartışan baba, başına bir el ateş ederek oğlunu öldürdü. Yol kenarına yığılan Şahin Y.’yi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Şahin Y.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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