Eşini av tüfeğiyle yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde karısını pompalı tüfekle yaralayan ve sol bacağının kesilmesine neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Onur Akman, müşteki Manolya Akman, taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma Merkezi avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Onur Akman, müştekiyle aralarında yaş farkı olmasına ve aileler uygun görmemesine rağmen evlendiklerini ancak eşinin öz amcası İbrahim Akman'la sosyal medyada görüştüğünü öğrenmesi nedeniyle aralarının bozulduğunu iddia etti.

Eşiyle birden fazla kez çocuk aldırması nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını dile getiren Akman, "Polise silahı teslim ettim. Büyük pişmanlık yaşıyorum. Büyük hata yaptım." diye konuştu.

Eşinin kendisini affetmesini isteyen Akman, "Çok geçmiş olsun." dedi.

Müşteki Manolya Akman da kendisini yaralayan eşini hiçbir zaman aldatmadığını, kendi rızası ile düşük yapmadığını, eşinin "Muğla'ya gideceğiz" diye eşyalarını alma bahanesiyle eve götürdüğünü dile getirdi.

Akman eşinin kendisinden içinde silahın bulunduğu çantayı istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bana ateş edeceği aklıma gelmedi. Boynuma doğru tüfeği doğrulttuğunda tetiğe bastı ancak ateş almadı. Silahın boş olduğunu düşünüp 'şeytan doldurur' şeklinde söz sarf ettim. 'Şeytan doldurur ha' şeklinde sözlerle iki kez vücudumu hedef alarak öldürme kastı ile ateş etti. Yere ateş etmesi gibi birşey söz konusu değildir. Şuurumu kaybeder gibi olduğumda dışarı çıktı. Sesler üzerine komşular geldi, hastanede bulunduğum aşamada tehditlere maruz kaldım, tedavim sonucunda sol ayağım dizimden itibaren kesildi. Şikayetçiyim. "

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan, eylemin yaralama değil, kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu bu nedenle davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep ettiklerini bildirdi.

Hakim, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dosyanın görevli İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 21 Mayıs'ta yaşanan olayda, Onur Akman tartıştığı karısını pompalı av tüfeğiyle yaralamıştı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadının bacağı uygulanan tedaviye rağmen diz kapağından kesilmişti.

Onur Akman hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmış, şüpheli tutuklanmıştı.