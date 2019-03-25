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Eşine sinirlendi! Uçağıyla binaya girdi

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, eşine sinirlenen bir pilot uçağıyla kulüp binasına çarptı. Kulüp binasında bulunan eşi olayı yara almadan atlatırken pilot hayatını kaybetti.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:21
Eşine sinirlendi! Uçağıyla binaya girdi

Botsvana'da bir pilot uçağıyla, öfkelendiği eşinin bulunduğu kulüp binasına çarptı. İnanılmaz olayda pilot hayatını kaybetti.

Botsvana'daki Gaborone şehrindeki bir pilot, eşine sinirlenerek şehrin kuzeyindeki Matsieng Havaalanı'ndan Beechcraft Super King Air model uçağına bindi. Uzun süre alçak uçuş yapan öfkeli koca, uçağının rotasını eşinin içinde bulunduğu Matsieng Uçuş Kulübü binasına çevirdi. Uçağıyla kulüp evine çarpan pilot, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili açıklama yapan Matsieng Uçuş Kulübü, olayda pilot hariç kimsenin hayatını kaybetmediğini açıkladı.

Çevredeki otomobiller kül oldu

Kulüp, tesisin ve hava trafik kontrol (ATC) kulesinin tamamen yıkıldığını ve 13 otomobilin yandığını açıkladı.

Olay anı ve sonrası çevredekilerin kameralarına yansıdı

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 00:21
  1. uçak kazası
  2. Eşine sinirlendi! Uçağıyla binaya girdi

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