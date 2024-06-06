Eşine şiddet uygulayan adamı tutuklama!

İddiaya göre, İzmit ilçesi Şirintepe'de yaşayan R.A., eşi B.K'dan şiddet görünce boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadının durumunu duyan F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.K'yı Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti. Gençler o anları cep telefonu kamerası ile de kaydetti. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili F.Ç. tutuklanırken, diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.