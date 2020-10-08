Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı
Şüpheli M.A'nın "yaralama" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından tutuklanmasına karar verildi
İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de, 5 yıllık eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan koca, tutuklandı.
Sancaktepe'de oturdukları evde 2 çocuğunun annesi E.A'yı aralarında çıkan tartışma sırasında darbettiği ve ekmek bıçağını ısıtarak vücudunu yaktığı iddiasıyla aranan M.A. Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.
Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi savcılıkça Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan şüpheli M.A, "yaralama" ve "eşe karşı eziyet" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanması talebiyle6 nöbetçi hakimliğe sevkedildi.
Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.A'nın üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.