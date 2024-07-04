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Gündem Eşinden Sinan Ateş itirafı! ‘Şerefli akademisyen’ dediler darpçı çıktı
Gündem

Eşinden Sinan Ateş itirafı! ‘Şerefli akademisyen’ dediler darpçı çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-04 13:20:00 -
Eşinden Sinan Ateş itirafı! ‘Şerefli akademisyen’ dediler darpçı çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, suikast sonucu öldürülen kocası hakkında gündemi altüst edecek bir itirafta bulundu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’e düzenlenen suikastla ilgili davaya bugün devam edildi.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, mahkemede gündem olacak açıklamalarda bulundu. Ayşe Ateş, kocasının gazetecileri dövdürdüğünü söyledi.

Sözlerine sanıklar ve avukatlarının başsağlığı dileklerini kabul etmediğini belirtip, “Sizden rahmet ve merhamet dilenmiyorum.” diyerek başlayan Ayşe Ateş, “Sinan Ateş bazı gazetecileri dövdürdü, diyorlar. Evet, Sinan birilerini dövdürdü. Karşıma alıp, ‘Sen bir akademisyen babasın, yakışıyor mu?’ dedim. O da, ‘Ben MHP Genel Merkezinden gelen talimatları yapıyorum, eğer yapmazsam bana da ceza keserler.’ cevabını verdi” diye konuştu.

Ayşe Ateş’in, talimatı MHP’nin verdiğini iddia etmesi tartışma konusu oldu. Zira Sinan Ateş’in MHP ile bağı kalmadığında dahi husumetlilerini dövdürdüğü ve evlerine “pizzacı kılıklı tetikçiler” göndermek hakkında konuştuğu belirtildi.

Yayınlanan konuşma mesajlarında, Sinan Ateş’in birilerini dövdürtmekle övündüğü ve “tetikçi” hakkında konuştuğu görüldü. Ayşe Ateş'e şu soru yöneltildi: “MHP ve Ülkü Ocakları'yla hiçbir ilişiği olmayan Sinan Ateş, ölmeden kısa zaman önce ortaya çıkan telefon konuşmalarında insanların ağzını yüzünü kırdırma, insanların evine pizzacı kılığında tetikçi gönderme, insanları takip ettirme talimatlarını kimden almıştır?
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