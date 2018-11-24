Eşinden boşandı, şehir turu atarak kutladı

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan Serkan Kovancı boşanmasını aracını süsleyerek ve şehir turu atarak kutladı. Kovancı; “2 yıldır boşanmak için uğraşıyorum, sonunda boşandım çok mutluyum. Mutluluğumu bu şekilde kutluyorum” dedi.

2014 yılında evlenen ama geçimsizlik nedeni ile eşine 2016 yılında boşanma davası açan Serkan Kovancı boşanmasını, gelin arabası gibi süslediği aracıyla ilçe sokaklarında gezerek ve müzik eşliğinde göbek atarak kutladı.

‘Boşandım - Mutluyum’ yazan arabasını süsleyerek şehir turu atan Serkan Kovancı, açtığı boşanma davasının 2 yıl sürdüğünü ve davanın sonuçlanması ile boşanma kararını bu şekilde kutladığını söyledi. Evlenirken arabasını nasıl süsleyip gezdiyse, boşanmasını da aynı yöntemle kutlamak istediğini söyleyen Serkan Kovancı; “2 yıldır boşanmak için uğraşıyorum, sonunda boşandım çok mutluyum. Mutluluğumu bu şekilde kutluyorum” dedi ve şehir turuna devam ederek, müzik eşliğinde boşanmasını kutlamaya devam etti.