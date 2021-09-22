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Yerel Eşinden ayrı yaşayan kadın, babasını öldürdü
Yerel

Eşinden ayrı yaşayan kadın, babasını öldürdü

Manisa’nın Kula ilçesinde, kızının bıçaklı saldırısına uğradığı belirtilen kişi, yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 20:54:00 -
Eşinden ayrı yaşayan kadın, babasını öldürdü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramşah Mahallesi’nde S.C’nin (36), babası Recep A’yı (69) evinde boğazından bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Recep A’nın hayatını kaybettiğini belirledi. S.C, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Bir süredir eşinden ayrı babasıyla yaşadığı belirtilen şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.

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