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'Eşime baktılar' diyerek baltayla döviz bürosu bastı!

İstanbul Kadıköy'de eşine bakıldığını iddia eden E.B., baltayla döviz bürosunu bastı. İşyeri sahibinin oğlu tarafından ayağından vuruldu.

14 Ağustos 2018 Salı 15:31
'Eşime baktılar' diyerek baltayla döviz bürosu bastı!

İstanbul Kadıköy'de bir adam, eline aldığı baltayla döviz bürosu bastı. Olay saat 13.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre E.B isimli bir kişi eşine bakıldığını öne sürerek işyeri sahibi olan A.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönmesi üzerine E.B. elindeki balta ile iş yeri sahibine saldırmaya çalıştı. Bu sırada babasına bir kişinin balta ile saldırdığını gören N.Ç. ruhsatlı silahıyla ateş etti.

Bacağından yaralanan B.E. kanlar içinde yere yığıldı. Hasanpaşa Polis merkezine yakın bir noktada olan kavgada silah seslerini duyan polis memurları hemen olay yerine geldi. N.Ç ve babası A.Ç, polis ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bacağından yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 15:31
  1. İstanbul
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