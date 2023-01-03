EŞİK üyelerinden HDP'li Buldan'a "başörtüsü" ziyareti! "Ayrımcılık ve hak ihlali içeriyor"

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Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) temsilcilerinin, "Anayasa değişiklik teklifine hayır" kampanyası kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonraki durakları HDP Genel Merkezi oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile görüşen EŞİK heyeti adına Berrin Sönmez konuştu. Sönmez, AK Parti’nin teklifine "tartışmasız hayır" dediklerini söyledi.

Sözde kadın savunucusu EŞİK, inançlı kadınların en temel hakkı olan başörtüsüne getirilecek özgürlüğün "ayrıştırıcı" olduğunu savunarak, muhalefete, komisyon toplantılarına dahi katılmadan koşulsuz olarak düzenlemeye 'hayır' demeleri çağrısını yineledi.

EŞİK üyeleri Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinde, "Görüştüğümüz bütün partiler sizi işaret ediyor. Sizden beklentimiz çok net" demişlerdi.