EŞİK Projesi'nde okuduğunu anlama yarışmasının okul finalleri tamamlandı

İlçedeki 21 lisede gerçekleştirilen okul finalleri, 1000’i aşkın öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda okul birincisi olan öğrenciler, ilçe yarı finaline katılmaya hak kazandı. Yarı final müsabakalarının 16 Nisan 2026 Perşembe günü Muhammet Murat Akkurt Gençlik Merkezi’nde yapılacağı bildirildi.



Gençlere yönelik yarışmalar sürüyor



Dulkadiroğlu Belediyesi, son yıllarda gençlerin okuma, düşünme ve kendilerini ifade etme becerilerine katkı sunan projeleriyle dikkat çekiyor. Daha önce gerçekleştirilen Çöle İnen Nur kitap yarışmasının yanı sıra “Gençler Kürsüde” gibi programlarla da öğrencilerin hem bilgi birikimlerini hem de hitabet yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlanıyor.

EŞİK Projesi de bu yönüyle, gençlerin okuduklarını anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan önemli çalışmalar arasında yer alıyor. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin paydaş kurumlarla birlikte yürüttüğü bu tür projelerin, gençlerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sunduğu değerlendiriliyor.