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Aktüel Eşi tarafından darbedilen kadın taburcu edildi
Aktüel

Eşi tarafından darbedilen kadın taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:25:41 -
Eşi tarafından darbedilen kadın taburcu edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşi tarafından darbedildikten sonra hastaneye kaldırılan kadın taburcu edildi.

Güllerpınarı Mahallesi'ndeki evde eşi Recep O. tarafından 29 Eylül'de darbedilen iki çocuk annesi Halime O, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çenesinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Halime O, burada tedavi altına alındı. Çenesinden ameliyat olan kadın, daha sonra kendi isteğiyle taburcu edildi.

Öte yandan 29 Eylül'de yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Recep O'nun tehditler savurması ve sağlık ekiplerinin kadına müdahale ettiği anlar yer alıyor.

Alanya'da eşi Halime O'yu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Recep O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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