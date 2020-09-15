Eşi koronavirüse yakalandı, belediye başkanı kendini karantinaya aldı

Diyarbakır, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu bir süre önce rahatsızlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri gösteren Dürdane Beyoğlu’na test yapıldı. PCR testi sonucu, Dürdane Beyoğlu’nun koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Eşinin rahatsızlığı üzerinde, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na da test yapıldı. Başkan Beyoğlu’nun test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.

Gelişmelere dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurallar gereği eşinin karantina altına alındığını, temaslı olduğu için kendisini de izole ettiğini söyledi. Durumlarının iyi olduğunu ifade eden Başkan Beyoğlu, herhangi bir olumsuzluk olmadığını ve dua beklediklerini söyledi. Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine riayet edilmesini isteyen Beyoğlu, “Bağlar halkımız müsterih olsun. Hizmetlerimiz kesintisiz aksamadan devam edecek ve bizler de ilgili birimlerimiz ile sürekli irtibatta olacağız” dedi.