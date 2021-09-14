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Yaşam Eşi için kayıp ilanı vermişti! Gerçek ortaya çıkınca tutuklandı
Yaşam

Eşi için kayıp ilanı vermişti! Gerçek ortaya çıkınca tutuklandı

Tokat’ın Zile ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini boğarak öldürdükten sonra hafriyat alanına gömen ve kayıp ilanı veren zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 22:40:00 - 2021-09-14 23:01:50
Eşi için kayıp ilanı vermişti! Gerçek ortaya çıkınca tutuklandı

Tokat’ın Zile ilçesinde eşini boğarak öldürdükten sonra kayıp ilanı veren zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi Kadriye Alper'i (32) evinde boğarak öldürdükten sonra hafriyat alanına gömen Murat Alper (37) emniyetteki işlemlerinin ardından Zile Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Zile M Tipi Cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının 'Pişman mısınız?' sorusuna şahıs 'Evet' diyerek cevap verdi.

Kayıp ihbarı yaptığı eşinin telefonundan attığı mesaj yakalattı

Murat Alper, 10 Eylül 2021 tarihinde polise boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper’in kayıp olduğu ihbarında bulundu. Kayıp olarak aranan kadının telefonundan yakınlarına ‘iyiyim’ mesajı gönderilmesi üzerine polis ekipleri araştırma yaptı. Telefon sinyallerinin evden geldiğinin tespit edilmesi sonucu polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Şahıs, eşini boğarak öldürdükten sonra belediyenin hafriyat alanına gönderdiğini itiraf etti.

Yaklaşık 4 gündür kayıp olarak aranan kadının cenazesi şahsın yer gösterme yapması sonucu bulundu. 2 çocuk annesi kadının cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi yapıldı. Talihsiz kadının cenazesi akşam saatlerinde Boldacı köyünde toprağa verildi.

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