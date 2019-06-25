Eseri Japonya’da sergilenecek
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.25 Haziran 2019 Salı 09:57
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı, Japonya/ Miyazaki Havalimanı’nda bu yıl 30.’su düzenlenen uluslararası karma sergisine davetli olarak katıldı.
Sergiye davet edilen sanatçıların eserleri 06-23 Haziran 2019 tarihleri arasında izleyiciler ile buluştu. Başarılı heykel çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. İlker Yardımcı’nın “Lirik Kompozisyon” adlı eseri, sergi sonrasında Miyazaki Havalimanı koleksiyonunda yer alacak.
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