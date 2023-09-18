Esenyut'ta dehşet! Karısını bıçaklayarak öldürmüştü: O anların görüntüsü ortaya çıktı
Esenyurt'ta bir şahsın karısını bıçaklayarak öldürdüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde evde eşi ile tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarılarak çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp kaçmıştı.
Polis ekipleri yaptığı çalışma neticesinde şüpheli Ramazan D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Dehşet anları kamerada
Öte yandan şahsın karısını bıçakladığı anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, adamın kadını defalarca bıçakladığı ve kadının yere düştüğü anlar yer aldı.
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