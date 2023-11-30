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Yerel Esenyurt'taki tekel saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
Yerel

Esenyurt'taki tekel saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 20:46:00 - 2023-11-30 21:11:07

İstanbul Esenyurt'ta daha önce meydana gelen tekel cinayetinin ardından bu kez de şahısların yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayı gerçekleşti. Şüpheliler gözaltına alınırken olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Esenyut'ta yaşanan tekel cinayeti Türkiye'yi ayağa kaldırırken bu kez de silahlı saldırı olayı gündeme geldi.

Olay, geçtiğimiz hafta saat 17.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerindeki bir tekel bayi dükkanında meydana gelmişti. İddiaya göre, içeri giren 3 şahıs iş yeri sahibi Lokman S. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sebebinin alacak verecek meselesi olduğu öğrenilirken şahıslardan biri Lokman S.’nin bacağına silahla ateş etmişti. Şüpheliler dükkandan çıkarak geldikleri otomobile binip olay yerinden ayrılırken yaralanan iş yeri sahibi yere yığılmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırı görüntüsü ortaya çıktı

Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda çalışma yaparken emniyet ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda konu ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Tekel bayide yaşanan dehşet anlarına ilişkin iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde iş yerine gelen şahısların bir süre tartıştığı tartışmanın ardından iş yeri sahibine silahla ateş edildiği görülüyor.

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