Esenyurt'taki tekel cinayetini başlatan aylar önceki o kavga!

Görüntülerde, 28 Temmuz'da tekel bayisinde silahla öldürülen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in iş yerine gelen S.Ö. ile kavga etmesi yer alıyor.

Baba Cantürk Erzen'in kavgaya müdahale ederek, S.Ö'yü dışarı çıkarttığı anların kaydedildiği görüntülerde, Mehmet Erzen'in elinde bir silahın bulunması dikkati çekiyor.

Olay

Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.