  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Coşkun Başbuğ'dan SİHA değerlendirmesi: Lockheed Martin Baykar'ı sahada görmek istemiyor!

Rusya, Çin ve İran arasında yeni karar herkesi ilgilendiriyor: Bu kararla vizesiz seyahat dönemi başladı!

Türkiye'ye dönme hayalleri suya düşen FETÖ'cülerin yeni hedefi: Yabancılarla evlilik!

TOGG'u gözlerine kestirdiler! 'Türkiye bundan yararlanmalı'

CHP’de bomba anket çıktı! Sonuç: Al birini vur ötekine

Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de flaş karar!

Yerli İHA'lardan hayati görev! 4 yılda 3 bini aşkın yangın tespit edildi

Yakalanan hainden darbe iması! 'Biz geri döneceğiz!'

En düşük memur maaşının yarısını bile alamayan işçi emeklisi ne olacak? Memur ve emeklisinin zam pazarlığı başladı

Mısır ile Türkiye'nin sürpriz hamlesi: Türkiye'de yeni dönem başlıyor diye duyurdular! Yerel paralarda ticaret imkanı
Gündem Esenyurt'taki tekel cinayetini başlatan aylar önceki o kavga!
Gündem

Esenyurt'taki tekel cinayetini başlatan aylar önceki o kavga!

Yeniakit Publisher
2023-08-01 23:26:00 - 2023-08-01 23:27:02

Türkiye'nin konuştuğu Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın gerçekleştiği tekel bayisinde yaklaşık 2,5 ay önce yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, 28 Temmuz'da tekel bayisinde silahla öldürülen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in iş yerine gelen S.Ö. ile kavga etmesi yer alıyor.

Baba Cantürk Erzen'in kavgaya müdahale ederek, S.Ö'yü dışarı çıkarttığı anların kaydedildiği görüntülerde, Mehmet Erzen'in elinde bir silahın bulunması dikkati çekiyor.

Olay

Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'taki korkunç cinayette flaş gelişme!
Esenyurt'taki korkunç cinayette flaş gelişme!

Gündem

Esenyurt'taki korkunç cinayette flaş gelişme!

Esenyurt'ta tekelde kan donduran cinayet! Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası ilk kez konuştu
Esenyurt'ta tekelde kan donduran cinayet! Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası ilk kez konuştu

Yaşam

Esenyurt'ta tekelde kan donduran cinayet! Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası ilk kez konuştu

Tekel'deki cinayetin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisle uygulama!
Tekel'deki cinayetin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisle uygulama!

Yerel

Tekel'deki cinayetin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisle uygulama!

Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı
Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı

Yerel

Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı

Esenyurt'ta yapılan denetimde aranan 86 kişi yakalandı!
Esenyurt'ta yapılan denetimde aranan 86 kişi yakalandı!

Yerel

Esenyurt'ta yapılan denetimde aranan 86 kişi yakalandı!

Bakan Yerlikaya duyurdu! Esenyurt'taki kan donduran cinayete ilişkin sıcak gelişme!
Bakan Yerlikaya duyurdu! Esenyurt'taki kan donduran cinayete ilişkin sıcak gelişme!

Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! Esenyurt'taki kan donduran cinayete ilişkin sıcak gelişme!

Esenyurt'taki kan donduran cinayette gelişme! Zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Beni küçük düşürdü!
Esenyurt'taki kan donduran cinayette gelişme! Zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Beni küçük düşürdü!

Gündem

Esenyurt'taki kan donduran cinayette gelişme! Zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Beni küçük düşürdü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23