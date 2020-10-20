  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esenyurt'taki cinayetin 2 şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Esenyurt'taki cinayetin 2 şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:42:43 -
Esenyurt'taki cinayetin 2 şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, bir kişinin yüksekten düşerek hayatını kaybetmesine sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, Cumhuriyet Mahallesindeki bir rezidansın 10. katından bir kişinin düştüğü ihbarını aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Türkmenistan uyruklu K.M'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, olay yerindeki çalışmalarını sürdürürken, binadan çıkan iki kadının telaşlı hareketlerinden şüphelendi.

Türkmenistan uyruklu oldukları belirlenen D.A. ve S.R'nin üzerinde, plastik kelepçe, makas ve biber gazı bulundu. K.M'nin düştüğü daireyi kiraladıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

D.A'nın emniyetteki ifadesinde, K.M. ile Türkmenistan'dayken ilişkisinin olduğunu, bir süre sonra aralarının bozulduğunu ve onu görüşmek için günübirlik kiraladığı daireye çağırdığını, çıkan kavga sırasında cama yaklaşıp yardım istemek için bağıran K.M'yi iterek aşağı düşürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

D.A. ve S.R, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...
Siyaset

FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ çıkışı sonrası açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkı..
Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu
Dünya

Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu

Aktör Robert De Niro'nun Azerbaycan ordusuna para bağışında bulunduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından Ermeni lobisi ünlü aktöre..
İki aşamalı plan!
Gündem

İki aşamalı plan! "AK Parti ne kadar farkında orasını bilmiyorum ama…"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında muhalefet partilerinin 2023 planını açıkladı. Öncelikle Erdoğan’ın tasfiyesinin planlandığını a..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay