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Aktüel Esenyurt'ta zabıta-esnaf kavgası: 1 yaralı
Aktüel

Esenyurt'ta zabıta-esnaf kavgası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:02:19 -
Esenyurt'ta zabıta-esnaf kavgası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ile esnaf arasında çıkan kavgada bir zabıta memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri 31 Ağustos'ta, Aşık Şenlik Caddesi'nde işportacılık yapan yabancı uyruklu bir kişinin tezgahını toplamak istedi.

Durumu gören çevre esnafı, zabıtaya engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede bir kişinin sandalyeyle saldırması sonucu zabıta memuru İsmail Mengü, başından yaralandı.

Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde zabıta ekipleri ile çevredeki vatandaşların yaşadığı tartışma ve arbede anları yer alıyor.

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