Esenyurt'ta yangında mahsur kalan 1'i bebek 5 kişiyi itfaiye merdiven aracıyla kurtardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Esenyurt'ta binanın 4'üncü katında 6 Ekim'de çıkan yangında mahsur kalan 1 bebek, 2 çocuk ve 2 kişi kurtarıldı. Kurtarma anları çevredekilerce kaydedildi.
İstanbul Esenyurt'ta, Yeşilkent Mahallesi 1897'nci Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan dairede 6 Ekim'de saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. En üst katta mahsur kalan 1 bebek, 2 çocuk ve 2 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı.
Daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlerin tüm katı sarması nedeniyle binadan çıkamayan en üst kattakiler mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürürken merdiven aracıyla 5'inci kata ulaştı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Mahsur kalanların kurtarıldığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.