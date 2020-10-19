  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
Aktüel

Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:32:29 -
Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim'de Balıkyolu Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde Tuncay A. (42) ve Hülya A'yı (28) uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 30,70 gramı 15 fişek halinde toplam 627,23 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 860 lira bulundu.

Ekiplerin aynı gün yürüttüğü çalışma kapsamında Şükrü T. (41) de gözaltına alındı.

Şüphelinin Mehterçeşme Mahallesi'ndeki ikametinde, 372 gram esrar, hassas terazi ve cep telefonu bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Korku neler yaptırıyor... Ermenistan'dan Türk SİHA'ları için skandal talep!
Dünya

Korku neler yaptırıyor... Ermenistan'dan Türk SİHA'ları için skandal talep!

Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları için karşı harekat gerçekleştiren Azerbaycan, cephede emin adımlarla ilerliyor. Büyük hezimete..
İranlı Ayetullah Merkarim Şirazİ'den Azerbaycan'a çağrı
Dünya

İranlı Ayetullah Merkarim Şirazİ'den Azerbaycan'a çağrı

İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Merkarim Şirazi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.
Azerbaycan-Ermenistan cephesine 2. Dünya Savaşı gazileri gönderildi
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan cephesine 2. Dünya Savaşı gazileri gönderildi

Dağlık Karabağ'da çatışmalar şiddetlenirken Ermenistan, cephe hattına 2. Dünya Savaşı gazilerini göndermeye başladı.
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay