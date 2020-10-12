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Aktüel Esenyurt'ta ticari takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi
Aktüel

Esenyurt'ta ticari takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:48:21 -
Esenyurt'ta ticari takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı şüphesi üzerine takip edilen ticari takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir taksiyi takibe aldı.

Polis, 11 Ekim'de Mevlana Mahallesi Sultan Murat Caddesi civarında aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 4 parça halinde 2 kilogram bonzai, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1400 lira ele geçirildi. Taksi şoförü Hakim D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hakim D. adliyeye sevk edildi.

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