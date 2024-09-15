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Yerel Esenyurt’ta silahlı kavga! Polis harekete geçti
Yerel

Esenyurt’ta silahlı kavga! Polis harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-09-15 01:48:00 -
Esenyurt’ta silahlı kavga! Polis harekete geçti

İstanbul, Esenyurt’ta husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan iki aile arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine defalarca ateş açtığı silahlı kavgada 2’si bıçakla, 1’i silahla olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekibi, bölgede yaptığı çalışmalarda çok sayıda boş kovan tespit etti. Polisin kavgaya karışanlara yönelik yaptığı çalışmada 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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