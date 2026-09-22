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Yerel Esenyurt'ta pompacıyı vuran saldırganın silahı tutukluk yaptı, polis yakaladı
Yerel

Esenyurt'ta pompacıyı vuran saldırganın silahı tutukluk yaptı, polis yakaladı

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Esenyurt'ta pompacıyı vuran saldırganın silahı tutukluk yaptı, polis yakaladı

Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki benzin istasyonunda pompacı Ferhat Torun 18 Eylül'de sırtından vuruldu; o anlar kameraya yansıdı, polis saldırganı yakaladı.

Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda 18 Eylül'de kimliği belirsiz bir şahıs, pompacı Ferhat Torun'a tabancayla ateş açtı. Torun'un sırtından yaralandığı saldırının anları iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı.

Silahı tutukluk yapınca koşarak kaçtı

Edinilen bilgiye göre şahıs, ilk olarak benzinliğin tuvaletini kullandı; ardından hızla Torun'un yanına yaklaştı. Belinden çıkardığı tabancayla 1 el ateş eden saldırgan, silahının tutukluk yapması üzerine koşarak kaçtı. Saldırıdan önce şahsın çevrede keşif yaptığı öğrenildi.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Torun'u hastaneye kaldırdı.

Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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