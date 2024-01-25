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Yerel Esenyurt'ta olayların ardı arkası kesilmiyor! Sokak ortasındaki vahşetin görüntüsü ortaya çıktı
Yerel

Esenyurt'ta olayların ardı arkası kesilmiyor! Sokak ortasındaki vahşetin görüntüsü ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-25 17:14:00 - 2024-01-25 17:20:21

Esenyurt'ta bir adamın, evinde intihar etmeden önce boşandığı eşini sokak ortasında bıçakladığı dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta gece saatlerinde boşandığı eşini evinin önünde sokakta bıçaklayan adam daha sonra kendi evinde intihar etmişti. Kadının eski eşi tarafından bıçaklanıp ağır yaralandığı anların güvenlik kamerası anları ortaya çıktı.

Olay, Üçevler Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanmıştı. Ömer Avşar isimli adam boşandığı 4 çocuğunun annesi eski eşinin evinin önünde tartıştıktan sonra defalarca bıçakladı.

Kendisini asarak intihar etti

Kadın ağır yaralanıp hastaneye kaldırılırken Ömer Avşar ise evinde kendisini asarak intihar etti. Ömer Avşar'ın eski eşi M.A. ile tartıştıktan sonra sokakta bıçakladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.A. ve Ömer Avşar'ın tartışması ve sonrasında Avşar'ın eski eşini defalarca bıçaklaması yer aldı.

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