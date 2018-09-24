0553 313 94 23

Esenyurt'ta klima fabrikasında yangın!

İtanbul Esenyurt'ta klima üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24 Eylül 2018 Pazartesi 22:16
Esenyurt'ta klima fabrikasında yangın!

Alınan bilgiye göre, Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan ve klima üretimi yapıldığı belirtilen 3 katlı fabrikada, yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine, olay yerine Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üst katlarında çeşitli kimyasal maddeler bulunduğu bildirilen fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri köpük ve söndürme solüsyonları ile müdahalede bulundu.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 22:16
  1. esenyurt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni havalimanı ne zaman açılacak?
    1. Yeni havalimanı ne zaman açılacak?
    2. Trump köşeye sıkışacak! Hindistan'dan..
    3. Türkiye üzerine kirli oyun! 400..
    4. “Trump ne derse dinlerim”
    5. Netanyahu ile Putin telefonda görüştü!
    6. Esenyurt'ta klima fabrikasında yangın!
    7. Şikayetler arttı, iletişim..
    8. Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi..
    9. Irak'ta Türkmenler adayını belirledi!
    10. Esame listesinde ilginç Güneş hatası!
    11. Meksika'da sel: 5 kişi öldü
    12. Binyamin Netanyahu'dan S-300 açıklaması!
    13. Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş..
    14. Ağrı’da trafik kazası: 3 kişi yaralı
    15. Fenerbahçe’de 8 yıldız ilk kez derbide
    16. Vicdansız hırsızlar sadaka kutusunu..
    17. Teknik Direktörü Cocu ilk kez bir..
    18. Atiba Hutchinson 5 ay sonra 11'de
    19. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Gambiya..
    20. Fuhuş operasyonu: 3. kattan çarşafla...
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019