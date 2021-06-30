Esenyurt'ta kebapçıda yangın! Binadakiler tahliye edildi

Esenyurt Örnek Mahallesi 1372. Sokakta bulunan 2 katlı apartmanın zemin katında bulunan kebapçıda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tekstil atölyesinin de bulunduğu çatı katına sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kebapçı ve tekstil atölyesinin olduğu binanın çatısını tamamını kaplayan alevler, yan tarafta bulunan apartmanlara da sıçradı. Binalarda oturanlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Binanın çatısı ve apartmanlarda büyük ölçüde hasar oluştu. Alevlerin sardığı apartmandan kendi imkanları ile çıkan bir işçi ise gözyaşlarına boğuldu. Yangını gören bir kişi "Dışarıdan hafif bir yangın başladı. İşçiler daha sonra fark etti. Yan taraflara da sıçradı." dedi.