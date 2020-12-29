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Yaşam Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye polis baskını
Yaşam

Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye polis baskını

İstanbul Esenyurt'ta polislerin baskın yaptığı kaçak muayenehanede doğum yaptıran ve kendini doktor olarak tanıtan kişinin durumu olmayan ailelere “Siz bakamıyorsanız bize satın” diye teklifte bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 00:35:00 - 2020-12-29 00:39:05
Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye polis baskını

İstanbul Esenyurt’ta sözde doktor ve yardımcısının açtığı muayenehanede kaçak doğum yapıldığı ihbarını alan ekipler baskın düzenledi. Şoke eden olayda, kendini doktor olarak tanıtan kişinin, durumu olmayan ailelere “Siz bakamıyorsanız bize satın” diye teklifte bulunduğunun öğrenilmesi üzerine şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak muayenehaneye  polis baskını

Esenyurt’ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehane yapıldığı ihbarını alan emniyet güçleri, iş yerini izlemeye aldı.

İHA'nın haberine göre ekipler, yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi.

Sözde doktor ve yardımcısı tutuklandı

İhbar üzerine sözde muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, iş yerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.’yu gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Öte yandan kendini doktor olarak tanıtan kişinin, durumu olmayan ailelere “Siz bakamıyorsanız bize satın” diye teklifte bulunduğu öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı.

Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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