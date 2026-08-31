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Yerel Esenyurt'ta ilginç anlar: Polisi görünce kendisini arabaya kilitledi!
Yerel

Esenyurt'ta ilginç anlar: Polisi görünce kendisini arabaya kilitledi!

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Esenyurt'ta ilginç anlar: Polisi görünce kendisini arabaya kilitledi!

Esenyurt’ta bir şahıs elindeki bıçakla etrafındakileri tehdit edip korkuttu. Polis ekiplerini gören adam arabasına binerek kendini kitlerken, polis ekipleri havaya ateş açarak şahsı gözaltına aldı.

Olay, dün Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, şeker hastalığı bulunan bir adam sinir krizi geçirerek bıçakla sokağa indi. Etraftaki vatandaşlara bağırarak ekindeki bıçağı sallaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıs bu sefer de kendini park halindeki araca kitlerken, polis ise adamı çıkarmak için havaya ateş açtı. Güçlükle araçtan çıkarılan şahıs polise mukavemet etmeye çalışsa da kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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