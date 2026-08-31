Esenyurt'ta ilginç anlar: Polisi görünce kendisini arabaya kilitledi!

Olay, dün Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, şeker hastalığı bulunan bir adam sinir krizi geçirerek bıçakla sokağa indi. Etraftaki vatandaşlara bağırarak ekindeki bıçağı sallaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıs bu sefer de kendini park halindeki araca kitlerken, polis ise adamı çıkarmak için havaya ateş açtı. Güçlükle araçtan çıkarılan şahıs polise mukavemet etmeye çalışsa da kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.