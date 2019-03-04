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Esenyurt'ta içinde 2 kilo altın bulunan çantayı çaldı

Esenyurt'ta bir kuyumcuya giren çocuk, koltuğun üzerindeki içerisinde yaklaşık 2 kilo altın bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:24
Esenyurt'ta içinde 2 kilo altın bulunan çantayı çaldı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcuya giren çocuk, içerinin kalabalık olmasını da fırsat bilerek koltuk üzerinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 2 kilo altın bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı.

İzini kaybettirdi

Kuyumcunun son anda fark edip kovaladığı çocuk kayıplara karıştı. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis kaçan çocuk hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:24
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. kuyumcu hırsızı
  4. altın dolu çanta
  5. hırsızlık
  6. kamera kayıtları

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