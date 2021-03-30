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Yerel Esenyurt'ta hırsızlık zanlısı yakalandı
Yerel

Esenyurt'ta hırsızlık zanlısı yakalandı

Esenyurt'ta evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 11:28:00 -
Esenyurt'ta hırsızlık zanlısı yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 17 Şubat'ta ilçedeki bir evde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. 

Binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. 

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, 17 suçtan kaydı olan şüpheli Saim A. (20), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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