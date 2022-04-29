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Gündem Esenyurt'ta hareketli dakikalar: 2 kişi yaralandı
Gündem

Esenyurt'ta hareketli dakikalar: 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 12:35:00 -
Esenyurt'ta hareketli dakikalar: 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi'nde bir kıraathanede husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, araya giren kıraathane sahibinin oğlu Hüseyin Küçükyavuz ve arkadaşı vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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