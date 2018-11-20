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Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan cinayet

6 ay önce kaybolan adamın cesedi, Tekirdağ’da bir valizin içerisinde ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

20 Kasım 2018 Salı 15:14
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan cinayet

İstanbulEsenyurt'ta yaşayan Caize Erol, eşi Mikail Erol’a (48) yaklaşık 5 gündür ulaşamadığını belirterek polise başvurdu. Başvurunun ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Erol’un cep telefonunun baz kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede polis, Erol’un en son Yasin Ö. (21) ile görüştüğünü belirledi. Gözaltına alınan Yasin Ö. ifadesinde arkadaşı Rıdvan A.'nın cinayetini işlediğini söyledi. Soruşturmayı genişleten polis Rıdvan A., Gökhan G. ve Necmi E.'yi de gözaltına aldı. Zanlıların ifadesi doğrultusunda cinayetin nasıl işlendiği de ortaya çıktı.

 İddiaya göre, Rıdvan A., arkadaşının kardeşi olan Erol’a Kırgızistan uyruklu eşine oturma izni alması için 2 bin lira para verdi. Parayı alan Erol, oturma izninin çıkartmadığı gibi Rıdvan’ı da günlerce oyaladı. Duruma sinirlenen Rıdvan, cep telefonunda Erol ile küfürleşerek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol'ın Rıdvan A.'ya ağır küfürler ettiği iddia edildi. Bunun üzerine birkaç gün sonra Erol'u ofisine çağıra Rıdvan A., burada 5 kez vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Cinayeti işledikten sonra Erol’un cesedini çuvala koyan Rıdvan A., arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

VALİZE KOYDUĞU CESEDİ TAKSİYLE TAŞIDI

 Rıdvan’ın aramasının ardından Yasin Ö, Gökhan G.(30) ile birlikte iş hanına geçti. Burada bir diğer arkadaşları Necmi E.’nin (24) de gelmesinin Rıdvan, cesedi gösterdi ve yardım istedi. Yasin Ö., Rıdvan A.'ya 80 lira para ve 1 paket sigara bıraktı. Geceyi otelde geçiren Rıdvan A. ve Necmi E., sabah valiz alarak otele geri geldi. Cesedi valize koyan Rıdvan A., Necmi E.'den aldığı 400 dolar aldı ve bir taksi çağırdı. Cesedin olduğu valizi taksinin bagajına koyan zanlı, Tekirdağ’a doğru yola çıktı. Kumbağ Dutlimanı mevkiine gelen Rıdvan, valizi ormanlık alana attı. Daha sonra pansiyona giderek geceyi geçiren Rıdvan, nalburdan kazma alarak ertesi gün geri geldi ve valizi gömdü.

 CESET ORMANLIK ALANDA BULUNDU

 Rıdvan’ın baz istasyonu kayıtlarından son yerini belirleyen polis, cesedin gömüldüğü alanı tespit etti. Köpeklerle yapılan kazıda 16 Kasım tarihinde bulunan valizin içerisinden Erol’un cesedi çıktı. Konuyla ilgili polis, Rıdvan A., Necmi E., Yasin Ö. ve Gökhan G.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:14
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. cinayet

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