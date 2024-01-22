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Yerel Esenyurt'ta feci olay! Sokak ortasında...
Yerel

Esenyurt'ta feci olay! Sokak ortasında...

Yeniakit Publisher
2024-01-22 09:50:00 -
Esenyurt'ta feci olay! Sokak ortasında...

Esenyurt’ta 2 genç sokak ortasında bıçaklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri belirsiz şahıslar, sokak üzerinde yürüyen gençlerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşürken sokakta ortalık bir anda karıştı. Kavgada 2 genç bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanırken kalabalık grup, yaralanan gençleri bir süre kovaladıktan sonra bırakarak olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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