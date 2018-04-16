Esenyurt’ta eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1008 Sokak’ta 9 Nisan’da meydana gelen olayda, işe gitmek için evden çıkan Derya Çolak, bir süre önce ayrıldığı eski eşi Vedat H. tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu. Saldırı sonucu Çolak kanlar içinde kalarak ağır yaralanırken, Vedat H. de başına ateş ederek intihara teşebbüs etmişti. Saldırı gününden bu yana yoğun bakımda tedavisi süren Derya Çolak, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vedat H.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Genç kadının cenazesinin memleketi Ordu'da toprağa verileceği öğrenildi.