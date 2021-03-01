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Yerel Esenyurt'ta çıkan yangın hasara yol açtı
Yerel

Esenyurt'ta çıkan yangın hasara yol açtı

İstanbul Esenyurt'taki bir sanayi sitesinde işçilerin konakladığı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 12:52:00 -
Esenyurt'ta çıkan yangın hasara yol açtı

Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi'ndeki İstanbul Tekstil Yıkayıcıları Kotçular Sanayi Sitesi'nde yabancı uyruklu işçilerin konakladığı 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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