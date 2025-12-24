  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dilek İmamoğlu’nun danışmanına sultan Maaşı! Cumhurbaşkanı 252 bin lira, İmamoğlu’nun danışmanı 340 bin lira maaş alıyor

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı gerçekleştirildi Yine Moskova Yine bomba

Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"

CHP 5816 üzerinden “sansür” istiyor

"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı
Yerel Esenyurt'ta akan trafikte şaşırtan görüntü
Yerel

Esenyurt'ta akan trafikte şaşırtan görüntü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Esenyurt'ta trafikte ilerleyen motosiklet sürücü bir elle direksiyonu tutarken bir elle de taşıdığı eşyayı tuttu. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esenyurt Doğan arası bulvarında 34 CZS 219 plakalı motosiklet sürücüsü eşya taşıyarak ilerledi. Akıcı trafikte tek elle direksiyonu tutup diğer eliyle eşyayı tutan adam görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafikteki tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

 

Esenyurt’ta trafikte dehşet! Yaşlı adam motosikletli tarafından tekme tokat dövüldü
Esenyurt’ta trafikte dehşet! Yaşlı adam motosikletli tarafından tekme tokat dövüldü

Yerel

Esenyurt’ta trafikte dehşet! Yaşlı adam motosikletli tarafından tekme tokat dövüldü

Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü
Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü

Yaşam

Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü

Esenyurt savaş alanına döndü! Gençler birbirine girdi!
Esenyurt savaş alanına döndü! Gençler birbirine girdi!

Yerel

Esenyurt savaş alanına döndü! Gençler birbirine girdi!

Esenyurt’ta alkol rezaleti! Ortalığı birbirine kattıktan sonra takla attı!
Esenyurt’ta alkol rezaleti! Ortalığı birbirine kattıktan sonra takla attı!

Yerel

Esenyurt’ta alkol rezaleti! Ortalığı birbirine kattıktan sonra takla attı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23