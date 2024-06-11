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Gündem Esenyurt'ta 8 araç kundaklandı! Zanlının ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Esenyurt'ta 8 araç kundaklandı! Zanlının ifadesi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 19:43:00 -
Esenyurt'ta 8 araç kundaklandı! Zanlının ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt'ta sokak üzerinde bulunan 8 aracı kundaklayan şahıs polis ekipleri tarafından Başahşehir'de yakalandı.

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde gece saat 02.00'de kimliği belirsiz bir şahıs elinde yanıcı madde olan bir şişeyi sokak üzerinde yer alan araçlara ve yola doğru boşaltıp, ateşe vermişti.

Şahıs olay yerinden kaçarken, 8 araç alev alev yanmıştı. Alevler daha sonra araçların bulunduğu yerdeki depo olarak kullanılan iş yerine de sirayet etmişti. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda 8 araç ve iş yeri yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen C.D. isimli şahıs aynı gün Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Araştırmalarda; şüpheli şahsın akrabalarıyla olan tartışma sonucunda olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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