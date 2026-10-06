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Yerel Esenyurt'ta 5 katlı binada çıkan yangında dumanda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Yerel

Esenyurt'ta 5 katlı binada çıkan yangında dumanda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

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Esenyurt'ta 5 katlı binada çıkan yangında dumanda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede saat 17.00 sıralarında çıkan yangında dumanda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1897'nci Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan dairede çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında çıktı. Daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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