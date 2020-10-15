  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esenyurt'ta 5 bin 685 litre etil alkol ele geçirildi
Aktüel

Esenyurt'ta 5 bin 685 litre etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:51:18 -
Esenyurt'ta 5 bin 685 litre etil alkol ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 5 bin 685 litre etil alkolle sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta 2 ev ile 1 iş yerinde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere baskın düzenleyen ekipler, bidon ve fiber tanklar içerisinde 5 bin 685 litre etil alkol, 30 şişe sahte TAPDK ve yabancı bandrollü dolu alkollü içki şişesi, sanayi tipi damıtma cihazı, 44 cam şişe içerisinde viski ve anason kiti, 2 elektrikli hava pompası, 4 bin 280 farklı markalara ait etiket, 150 boş plastik bidon, 500 şeffaf pet şişe, dolum tabancası, 45 boş cam likit şişesi ve 3 litre anason ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hasabından süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarını sevindirecek bir açıklama yaptı...
Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu
Siyaset

Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu

Rusya uzmanı Azerbaycanlı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır çözülemeyen Karabağ meselesinde Türkiye’yi d..
Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!
Siyaset

Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe iması iddialarıyla tepkileri üzerine çeken AYM üyesi Engin Yıldırım için çok..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay