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Aktüel

Esenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya iliş

Esenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:23:12 -
Esenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya iliş

Esenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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