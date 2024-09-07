Esenyurt Teksas’a döndü! Kavgayı ayırmaya çalışan polise silah çektiler

İddiaya göre, Esenyurt Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında 2 grup arasında "telefon hırsızlığı" nedeniyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri ardından olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra iki grup yeniden kavgaya tutuştu. Bölgeye bir kez daha gelen polis ekipleri olaya müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada Erol Y. isimli şahıs, kalabalığı dağıtmak isteyen polise saldırmaya kalkıştı. Erol Y. yanında getirdiği silahı çekerek polisin üzerine yürüdü. Polis bunun üzerine havaya ateş açtı. Buna rağmen saldırgan, polisin üzerine yürümeye devam etti. Ardından polis, saldırganın bacağına bir el ateş etti. 18 suç kaydı olduğu öğrenilen saldıran yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gözaltına alınan yaralı saldırgan hastaneye kaldırılırken, saldırganın abisi ve bir yakını da gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bu çocuğun bir ton suç kaydı var, mahallede tanımayan etmeyen yok"

Olayı anlatan esnaf Suphi Demir, "Bir arkadaşın telefonunu çalmışlar herhalde. Baba oğul da şahsı görünce konuşmak istemişler herhalde. Neden oğluma böyle bir şey yaptın diye? Şahıs da silahına davranıp baba oğula ateş etmeye çalışmış. Allah'tan silah tutukluk yapınca bir şey olmamış. Polis o esnada olay yerine hızlı bir şekilde intikal ediyor sağ olsunlar. Polise de direniyor ateş etmeye çalışmış. Polis de görevini yaparak gözaltına almışlar etkisiz hale getirmişler. Birkaç kişi de yanında vardı herhalde amca oğlu ve abisi yanındaydı. Şahıs zaten madde bağımlısı. Bilinen bir şahıs. Bir önceki olayında bir araba hırsızlığı olmuş. Ama ne hikmettir ki adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış biz de anlamış değiliz. Bu çocuğun bir ton suç kaydı var. Mahallede tanımayan etmeyen yok" dedi.