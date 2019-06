Esenyurt seçim sonuçları 23 Haziran son dakika Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri için sandık nihayet İstanbulluların önüne tekrardan konuldu. Esenyurt 23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediye seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarını etkilemesi beklenen ilçelerin başında Esenyurt gelmekte. Esenyurt’ta 556 bin 619 seçmen sandık başına gitti. Esenyurt seçim sonuçları 23 Haziran. Esenyurtta Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Esenyurt Ekrem İmamoğlu oy oranı. 23 Haziran Esenyurt seçim sonuçları son dakika.

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre, birleştirme tutanaklarına göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı. Türkiye’nin kalbi YSK tarafından usulsüzlükler sonucu iptal edilen 31 Mart İBB seçimlerine ilişkin yenilenen İBB seçimlerinde. 23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için büyük gün geldi. Tüm Türkiye’nin kalbi İstanbul büyükşehir seçim sonuçları için atıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 23 Haziran seçimleri için Bağcılar’da 498 bin 314 seçmen sandığa gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullanacağı 23 Haziran İBB seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Sandık başına giden ilçelerin başında AK Parti’nin kalelerinden biri olarak gösterilen Esenyurt da vardı. Esenyurt’da oturan seçmenlerin yenilenen İstanbul seçimleri için bu kez tercihini sandığa nasıl yansıtacağı merak edilmekte. 31 Mart seçimlerinde Esenyurt’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında ise Ekrem İmamoğlu, 230 bin 121 oy, Binali Yıldırım ise AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım 198 bin 864 oy aldı. İlçe Belediye Meclisi'nde ise AK Parti yüzde 45.48 ile yarışı önde bitirdi. Saadet Partisi'nin adayı 3 bin 171, BTP'nin adayı bin 117, TKP'nin adayı 370, Vatan Partisi adayı 637, DP adayı bin 88 ve DSP adayı bin 45 oy almıştı.

AK Parti-MHP ve BBP'nin ortak Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ve CHP, İP, HDP ve marjinal grupların ortak Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçen Eyüpsultan 23 Haziran seçim sonuçları için ilk veriler gelirken

