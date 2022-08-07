Esenyurt CHP’ye geçince, arsa sahibi 12 yıllık mescidi yıktı

Mescit imamları ve cemaate bildirilmeden gerçekleşen yıkımda kutsal kabul edilen Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına gerekli hassasiyet gösterilmedi. Vatandaşlar cuma namazını mescitten kalan enkazın önünde kıldı.

Arsa sahibinin yaklaşık 6 ay önce mescit görevlilerinin yanına gelerek ‘Mescidi boşaltın, burası benim arsam’ demesi üzerine tartışmaların başladığı, durumun belediye ile çözülmesi gerektiği söylenmesine rağmen mescidin salı günü hukuksuz şekilde yıkıldığı öğrenildi. Bölgede ibadethane eksikliği nedeniyle yoğun ilgi gören mescidin cemaati cuma namazını enkazının önünde kıldı.

CHP’li belediye konuya ilgisiz

Esenyurt’ta belediye başkanlığı seçimini CHP’nin kazanmasının ardından ortaya çıkan sorunda, CHP’li yöneticilerin konuya duyarsız oldukları öğrenilir iken, yıkılan Akın Mescidinin cemaatinden Yasin Sarı şöyle konuştu: “Yıkımı gerçekleştiren arsa sahibiyle konuştum. Bu kadar yeri Allah size vermiş, siz de bize bir mescit yeri verin diyerek ricada bulundum. O da bana ‘Burası şu anda tarla vasfında, ben burayı arsaya çevirip bir fabrika yapacağım ve fabrikanın üst katını da mescide çevirip sizlere vereceğim’ dedi.”