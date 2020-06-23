İstanbul’da etkili olan sağanak yağış özellikle de Esenyurt'ta sele neden oldu. Sel sularına kapılanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Selden kurtarılan vatandaşlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Esenyurt’ta etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar Esenyurt hangi belediyeden? Esenyurt Belediyesi hangi partiden? Sorusu sorulmakta.