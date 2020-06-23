Esenyurt belediyesi hangi partiden
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış özellikle de Esenyurt'ta sele neden oldu. Sel sularına kapılanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Selden kurtarılan vatandaşlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Esenyurt’ta etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar Esenyurt hangi belediyeden? Esenyurt Belediyesi hangi partiden? Sorusu sorulmakta.
İstanbul'da sağanak yağış Esenyurt'u adeta yıktı geçti. Edinilen bilgilere göre şiddetli yağış, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde sele neden oldu. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sel sularında mahsur kalan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahaleleri sürüyor. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak CHP adayı Kemal Deniz Bozkurt oyların yüzde 51.55’ini alarak Esenyurt’un yeni belediye başkanı olmuştu. AK Parti adayı Azmi Ekinci ise yüzde 45,93 oranında oy almıştı.