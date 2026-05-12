  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür motoru iyice yaktı: Masayı yumrukladı, bardağı devirdi, Burcu Köksal’ı tehdit etti! Tehditse daniskasını ediyorum! 2 yıl çabuk geçer, sonra yalvarma! CHP’den istifa etmişti! Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi’nde ABD’ye mali darbe! İran savaşı pahalıya patladı 3 lüks villayı ne zaman verecek? Ekrem’den duruşmada Bakan Gürlek’e saldırı Yunanlar yine ciyak ciyak: Türkiye, Somali’yi operasyon üssüne dönüştürüyor! Ülkeye bile sokmadılar! Hırsızları ifşalayana İsrail’den geçit yok Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı Büyük planı sadece Mahmut Arıkan gördü: Ak Parti 2026 sonbaharında baskın seçim yapacak! ABD'den Trump'ın Çin ziyareti öncesi kirli operasyon! Pekin yönetiminden yaptırım kararına sert tepki CHP’li bir belediyeye daha operasyon: 3 gözaltı!
Aktüel Esenler’de kediye bıçakla zarar veren çocuklar kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdü
Aktüel

Esenler’de kediye bıçakla zarar veren çocuklar kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Esenler’de kediye bıçakla zarar veren çocuklar kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdü

ESENLER’de iki çocuk, sokakta bulunan kediye bıçakla zarar verdi.

ESENLER’de iki çocuk, sokakta bulunan kediye bıçakla zarar verdi. Bunun üzerine kendilerini uyaran kadın esnafında üzerine bıçakla yürüyen çocukların bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

 Olay, dün öğle saatlerinde Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk, çöp konteynerinin yanında bulunan kedinin yanına geldi. Bunun üzerine çocuklardan biri elindeki bıçakla kediye zarar verdi. Bu sırada olayı gören kadın esnaf çocukları uyardı. Çocuklar ise ellerindeki bıçakla kadının üzerine yürüdü. Daha sonra ise iki çocuğun park halinde bulunan bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı öğrenildi. 

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocukların kediye tekme attıkları, elindeki kesici aletle zarar verdikleri ve kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdükleri görüldü. Çocukların daha sonra bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23