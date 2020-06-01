Esenler’de kafe ve pastaneler denetlendi

Esenler Belediyesi normalleşme adımlarının ardından denetimlere devam ediyor. Son alınan kararlar kapsamında bugün hizmete başlayan kafe ve pastaneler denetlendi.

Türkiye’de bugün başlayan normalleşme kapsamında kafe ve pastaneler de kapılarını açtı. Esenler Belediyesi zabıta personeli, bugün açılan mekanlarda kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Zabıta görevlileri kafe ve pastanelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen denetiminde bulundu. Mekanlarda, müşterilerin ateşlerinin tek tek ölçülüp, ölçüm işlemi bittikten sonra siparişinin alınmasına dikkat ediliyor.

"Kurallara riayet etmeye çalışıyoruz"

Pastanesini genelgeye uygun olarak düzenleyen Fatih Kaya, “İçişleri Bakanlığının genelgesinde yayınlanan sosyal mesafe kurallarına, masa aralıklarına dikkat ediyoruz. Personelimizin hijyenine, öncelikle müşterilerimizin ve bizim sağlığımız için devletimizin istediklerine riayet etmeye çalışıyoruz. Belediye ekiplerimiz sürekli bilgilendiriyorlar. Masa sayılarını arttırdık, personelimiz hijyene daha çok dikkat ediyor, sosyal mesafe kurallarına da oldukça dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.

Dükkanında önlemler alan Alparslan Eyüboğlu da, “Kapı girişlerimize bir dezenfektan standı kurduk. Orada eldiven, dezenfekte ilacı ve kolonya bulunduruyoruz. Ve maskemiz de mevcut. İçeri gelen müşterilerimize maske yoksa kendimiz takıyoruz, o şekilde masalara oturtuyoruz” dedi.