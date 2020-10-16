  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esenler'de iş yerine ses bombası atan şüpheli yakalandı
Aktüel

Esenler'de iş yerine ses bombası atan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:45:46 -
Esenler'de iş yerine ses bombası atan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir iş yerine ses bombası attığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Giyimkent Sitesi'ndeki bir iş yerine ses bombası atılması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, iş yeri sahibi Davut T'nin ifadesine başvurdu. Davut T. polise, kırmızı montlu bir kişinin ecza deposu önüne bir madde atarak hızla kaçtığını, daha önceden gazete şirketinde ortaklık yaptığı ve aralarında alacak verecek konusu bulunan Doğan G'den şüphelendiğini olayı bu kişinin yaptırmış olabileceğini anlattı.

Olay yeri çevresindeki görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin aracı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir aracın iş yeri önüne gelerek bir ses bombası attığını, araçtaki diğer kişilerden birinin de kaçtıkları esnada el yapımı patlayıcı attığı ancak patlamadığını tespit etti.

Aracın şüpheli kişilerin şirketi adına kiralandığı, bu kapsamda meydana gelen olayın terör olayı olmadığı belirlendi.

Aracın Küresel Konumlama Sistemi (GPRS) bilgilerine ulaşan polis, Başakşehir'de araca dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayıp yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli Uğur Y. kovalamaca sonucu yakalandı.

Polisin Doğan G'yi yakalamaya yönelik çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye S-400 hava savunma sistemini ateşledi!
Gündem

Türkiye S-400 hava savunma sistemini ateşledi!

Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edildiği iddia edildi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar ve videolar hı..
TOGG'dan fiyat açıklaması
Ekonomi

TOGG'dan fiyat açıklaması

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından "fiyatı belli" iddiaları üzerine açıklama yapıldı.
Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Her Pazartesi TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son böl..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay