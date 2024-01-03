  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aruri suikastı sonrası ortak mücadele vurgusu... Filistin direniş örgütleri tek ses

Rasim Ozan Kütahyalı "Çok ilginç bir vaziyet var…" diyerek duyurdu: Benim ifade vermemi istediler

Suudi Arabistan'dan şok edecek Türkiye kararı! Beklenmedik adımı maalesef atıyorlar

Necmettin Batırel'den akaryakıt fiyatları için olay çıkış! 'Ne zaman?' diye sordu

Tarih kitaplarına geçecek operasyon! İnsanlar artık öleceğini düşünmeye başlamıştı...90 saniyede yaptılar

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hamas İsrail ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Fatih Altaylı hakkında flaş karar! Resmen duyuruldu

WhatsApp’tan Android kullanıcılarını korkutan değişiklik yaptı!

Haluk Özdil resmen çıldırdı! 'Altında her dediğim çıktı' dedi ve yeni tahminini yaptı: Bu olursa 7 bin lira olacak

'Kelime-i Tevhide düşmanlık Türk bayrağına düşmanlıktır'
Yerel Esenler'de hırsızlık şüphelisi darbedildi
Yerel

Esenler'de hırsızlık şüphelisi darbedildi

Yeniakit Publisher
2024-01-03 11:33:00 -
Esenler'de hırsızlık şüphelisi darbedildi

ESENLER'de iddiaya göre bir kadının telefonunu çalan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi. Hırsızlık şüphelisinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, yoldan yürüyen kadının cep telefonunu çalarak koşmaya başladı. Olayı gören mahalle sakinleri şüpheliyi yakalayarak darbetmeye başladı. Bu sırada bazı vatandaşlar şüphelinin darbedilmesini engellemeye çalıştı. Mahalle sakinleri daha sonra şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bu kadarına da pes artık! Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı! Hac ve TOGG vaadiyle dolandırıyorlar! Bu tuzağa düşmeyin!
Bu kadarına da pes artık! Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı! Hac ve TOGG vaadiyle dolandırıyorlar! Bu tuzağa düşmeyin!

Yaşam

Bu kadarına da pes artık! Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı! Hac ve TOGG vaadiyle dolandırıyorlar! Bu tuzağa düşmeyin!

Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!
Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Finansal işlemlerde bu yöntemi kullanıyorlar! Bu da gönderimli dolandırıcılık
Finansal işlemlerde bu yöntemi kullanıyorlar! Bu da gönderimli dolandırıcılık

Ekonomi

Finansal işlemlerde bu yöntemi kullanıyorlar! Bu da gönderimli dolandırıcılık

Alışverişte IBAN'la para gönderenler aman dikkat! Türkiye'ye uzmanından kritik uyarı: son yılların en büyük dolandırıcılık sorunu
Alışverişte IBAN'la para gönderenler aman dikkat! Türkiye'ye uzmanından kritik uyarı: son yılların en büyük dolandırıcılık sorunu

Aktüel

Alışverişte IBAN'la para gönderenler aman dikkat! Türkiye'ye uzmanından kritik uyarı: son yılların en büyük dolandırıcılık sorunu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23